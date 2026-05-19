8 Orang Tewas dalam Penembakan Brutal di Mesir Selatan

MESIR - Sebanyak delapan orang tewas dan lima lainnya luka-luka, setelah seorang pria melepaskan tembakan secara acak di Abu Tig, sebuah kota di Kegubernuran Assiut, sekitar 200 mil selatan Kairo, pada Senin 18 Mei 2026.

Dilansir dari bnonews, Selasa (19/5/2026). Menurut pejabat dan laporan media lokal. Pelaku kemudian tewas dalam baku tembak dengan aparat keamanan.

Para pejabat menyebutkan sedikitnya delapan orang tewas dalam kejadian itu, sementara lima lainnya mengalami luka-luka. Hingga saat ini, belum ada rincian lebih lanjut mengenai identitas korban maupun kondisi para korban luka.

Kementerian Dalam Negeri Mesir menyatakan, pasukan keamanan kemudian mengidentifikasi pelaku dan melacaknya ke sebuah lahan pertanian di luar kota. Di lokasi tersebut, pelaku terlibat baku tembak dengan aparat sebelum akhirnya tewas.

Motif penembakan masih belum diketahui secara pasti. Namun, Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa pelaku sebelumnya pernah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa di Kairo terkait masalah kesehatan mental.

Penyelidikan lebih lanjut masih dilakukan untuk mengungkap latar belakang dan motif pasti kejadian tersebut.

(Awaludin)

