Pegawai Bank Ditembak saat Tidur, Peluru Bersarang di Kaki

TULANG BAWANG - Seorang pegawai bank menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal saat tengah tertidur di kamar rumahnya, di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Kamis (26/2/2026) dini hari.

Korban bernama Sepri mengalami satu luka tembak pada bagian kaki sebelah kanan. Beruntung, nyawanya berhasil diselamatkan setelah segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Peristiwa penembakan terjadi saat korban sedang tertidur di kamar bagian belakang rumahnya. Menurut keterangan korban, ia sempat mendengar satu kali suara letusan senjata api yang diduga berasal dari luar, tepatnya dari celah ventilasi kamar.

“Saya sedang tidur, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Setelah itu saya merasa sakit di bagian kaki,” ujar Sepri saat dimintai keterangan.

Menyadari dirinya menjadi korban penembakan, Sepri segera berusaha menyelamatkan diri dan meminta pertolongan warga sekitar.