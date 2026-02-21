11 Bandara di Papua Ditutup Imbas Penembakan Smart Air, TNI-Polri Perketat Pengamanan

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago memberi antensi aksi penembakan pesawat di bandara Papua (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, memberikan atensi khusus terhadap situasi keamanan penerbangan perintis dan layanan publik di Papua pascainsiden penembakan pesawat Smart Air di Bandara Koroway, Papua.

Imbas insiden tersebut, dilakukan penutupan sementara pada 11 bandara di Papua. Hal itu juga menyebabkan terganggunya sejumlah layanan publik, termasuk fasilitas kesehatan, yang menunjukkan adanya peningkatan ancaman terhadap objek vital dan keselamatan masyarakat.

Terkait hal itu, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, menegaskan negara tidak akan pernah mundur dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua.

"Pemerintah telah mengambil langkah cepat, terukur, dan terkoordinasi dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan penerbangan di Papua," kata Purwito, Sabtu (21/2/2026).

Penutupan sementara sejumlah bandara dilakukan sebagai langkah preventif guna memastikan keselamatan awak pesawat dan masyarakat, sekaligus memberi ruang dan waktu bagi penguatan pengamanan oleh aparat TNI dan Polri.