HOME NEWS INTERNATIONAL

Pelaku Penembakan 2 Garda Nasional AS Ternyata Eks Agen CIA di Afghanistan

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |07:22 WIB
Pelaku penembakan 2 Garda Nasional AS ternyata eks agen CIA (Foto: Reuters)
WASHINGTON — Pria Afghanistan yang menembak dua anggota Garda Nasional (National Guard) Amerika Serikat (AS) di pusat kota Washington DC dikabarkan pernah bekerja bersama dengan CIA (Badan Intelijen Pusat AS) di Afghanistan.

Tersangka yang diidentifikasi sebagai Rahmanullah Lakanwal (29), menempuh perjalanan ribuan mil dari pantai barat AS untuk melancarkan serangan "gaya penyergapan" terhadap dua anggota Garda Nasional dari West Virginia pada Rabu 26 November 2025 sore, kata pihak berwenang, melansir BBC.

Lakanwal menembak Sarah Beckstrom (20) dan Andrew Wolfe (24) dari jarak dekat, hanya beberapa blok dari Gedung Putih. Keduanya masih dalam kondisi kritis di rumah sakit, kata para pejabat. Lakanwal sebelumnya tiba di AS pada 2021 melalui program yang menawarkan perlindungan imigrasi khusus kepada warga Afghanistan setelah penarikan AS dari negara tersebut.

Latar Belakang Tersangka dan Keterkaitan dengan Pasukan AS

Seorang mantan komandan militer yang pernah bertugas bersamanya mengatakan bahwa Lakanwal pernah membantu menjaga pasukan AS di bandara Kabul saat ribuan orang bergegas melarikan diri sebelum Taliban mengambil alih kekuasaan. Lakanwal, ayah lima anak, direkrut ke Unit 03 Pasukan Serbu Kandahar sembilan tahun sebelumnya.

      
