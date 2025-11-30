Viral Flyer PSI Gelar Fun Walk saat Bencana di Sumatera, Begini Faktanya!

JAKARTA – Viral di media sosial flyer PSI Riau menggelar Fun Walk di Pekanbaru, saat bencana alam melanda sejumlah daerah di Sumatera. Namun faktanya, flyer tersebut adalah flyer lama yang dibuat sebelum adanya bencana Sumatera.

“Itu materi publikasi yang kami buat sebelum bencana terjadi, kami publikasikan di medsos DPW Riau pada tanggal 25 November 2025,’’ ujar Ketua DPW PSI Provinsi Riau, Kelmi Amri, Sabtu (29/11/2025).

Kelmi menegaskan, acara tersebut telah disiapkan lama sebelum bencana alam melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Dia menambahkan, bahwa sudah ada perintah Ketua Umum PSI, Kaesang Pangareng pada tanggal 27 November untuk membatalkan acara tersebut.

“Sejak dua hari lalu Ketum PSI sudah membatalkan untuk hadir dalam acara tersebut karena “timing” acara yang tidak tepat dengan bencana Sumatera,”ujarnya.

“Sesuai arahan Ketua Umum, kami DPW PSI Riau sudah mengganti acara tersebut menjadi penggalangan dana, penyerahan bantuan untuk korban bencana Sumatera serta jalan sehat,” tambah Kelmi.

Namun tidak hanya itu, Kaesang juga sudah memberikan arahan kepada beberapa Ketua DPW di Sumatera untuk mendirikan Posko Tanggap Bencana.