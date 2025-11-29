Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aceh Dikepung Banjir, BNPB: 47 Orang Meninggal dan 51 Warga Hilang

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |21:14 WIB
Aceh Dikepung Banjir, BNPB: 47 Orang Meninggal dan 51 Warga Hilang
Aceh Dikepung Banjir, BNPB: 47 Orang Meninggal dan 51 Warga Hilang/BNPB
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru korban banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sabtu (29/11/2025). Dalam peristiwa itu, 47 orang dinyatakan meninggal dunia.

"Untuk korban jiwa meninggal dunia ada 47, 51 masih hilang, dan 8 luka-luka," kata Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto saat konferensi pers di akun YouTube BNPB Indonesia.

Dikatakan Suharyanto, data tersebut masih bisa bertambah. Pasalnya, tim gabungan terus melakukan operasi pencarian di lokasi.

Saat ini kata dia, terdapat 48.887 KK mengungsi di Aceh akibat bencana tersebut.  Selain itu, beberapa jalur transportasi darat masih terputus.

Salah satunya di batas Sumatera Utara-Aceh Tamiang yang merupakan jalan nasional. Jalur tersebut masih terputus di beberapa titik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186734/viral-DIXv_large.jpg
Update Korban Banjir Sumut, 166 Orang Meninggal dan 143 Warga Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186708/pemerintah-EhNU_large.jpg
AHY: Pemerintah Kirim Alat Berat Atasi Banjir dan Longsor di Aceh hingga Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186686/partai_perindo-HQOU_large.jpg
Tokoh Muda Sipirok Minta Pemerintah Tetapkan Banjir & Longsor Jadi Status Bencana Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186684/bencana-R0YG_large.jpg
74 Orang Tewas Akibat Banjir dan Longsor di Agam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186665/bencana_sumatera-t7MD_large.jpg
11 Helikopter Dikerahkan ke Lokasi Bencana di Aceh, Sumbar dan Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186663/banjir-Jf7B_large.jpg
Waspada! Potensi Banjir Susulan di Aceh Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement