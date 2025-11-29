Aceh Dikepung Banjir, BNPB: 47 Orang Meninggal dan 51 Warga Hilang

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru korban banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sabtu (29/11/2025). Dalam peristiwa itu, 47 orang dinyatakan meninggal dunia.

"Untuk korban jiwa meninggal dunia ada 47, 51 masih hilang, dan 8 luka-luka," kata Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto saat konferensi pers di akun YouTube BNPB Indonesia.

Dikatakan Suharyanto, data tersebut masih bisa bertambah. Pasalnya, tim gabungan terus melakukan operasi pencarian di lokasi.

Saat ini kata dia, terdapat 48.887 KK mengungsi di Aceh akibat bencana tersebut. Selain itu, beberapa jalur transportasi darat masih terputus.

Salah satunya di batas Sumatera Utara-Aceh Tamiang yang merupakan jalan nasional. Jalur tersebut masih terputus di beberapa titik.