Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Pilot Helikopter Tembus Desa Terisolasi di Sumut demi Kirim Bantuan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |15:48 WIB
Kisah Pilot Helikopter Tembus Desa Terisolasi di Sumut demi Kirim Bantuan
Kisah Pilot Helikopter Tembus Desa Terisolasi di Sumut demi Kirim Bantuan (Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan bantuan kepada warga Desa Sihaporas, Sumatra Utara (Sumut) yang terisolasi akibat bencana banjir. Bantuan itu dikirimkan melalui helikopter.

“Ini bukan penerbangan rutin, melainkan sebuah misi kemanusiaan yang menjadi taruhan sebuah janji yang harus ditepati kepada warga Desa Sihaporas, salah satu kawasan di Sumatra Utara yang terisolasi akibat bencana hidrometeorologi,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari kepada wartawan, Minggu (30/11/2025).

Dia menceritakan perjalanan helikopter untuk mengirimkan bantuan itu tidak mudah. Salah satunya karena faktor cuaca yang menguji kemampuan pilot dalam menerbangkan helikopter.

“Di ketinggian jelajah, awan-awan tebal menggumpal liar, menjelma menjadi dinding raksasa yang secara agresif mengepung jalur terbang,” ujar dia.

“Pilot veteran terpaksa beradu keahlian dengan visibilitas yang nyaris nol. Mereka harus memutar rotor ke segala arah, mencari celah sempit di antara massa uap air yang membeku,” ucapnya.

Tak hanya itu, pilot juga menghadapi tantangan untuk mencari tempat pendaratan helikopter yang memadai. Akhirnya, helikopter didaratkan di samping sungai.

“Di Sihaporas, tidak ada helipad yang memadai. Opsi menggunakan lapangan terbuka (seperti lapangan sekolah) ditolak keras, sebab pilot tahu, downwash dari baling-baling raksasa bisa merobohkan atap rumah warga,” ucapnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186870/titiek_soeharto-8TkU_large.jpg
Banjir Aceh, Titiek Soeharto Harap Ada Perhatian Khusus untuk Korban Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186866/banjir_dan_longsor-Hc1l_large.jpg
Update Korban Bencana di Aceh, Sumut, Sumbar: 316 Orang Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186858/kepala_bnpb_suharyanto-FSoT_large.jpg
Banjir Sumatera Tidak Ditetapkan sebagai Bencana Nasional, Ini Penjelasan BNPB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186851/korban_bencana-S87R_large.jpg
5 Hari Jaringan Putus, Korban Bencana Sumatera Kini Bisa Komunikasi Usai Polri Kirim Starlink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186826/banjir_dan_longsor_di_padangsidempuan-drkl_large.jpg
Pakar: Banjir Sumatera Bukan Bencana Nasional, tapi Penanganannya Bertaraf Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186808/korban_tewas_bencana_longsor-7pJm_large.jpg
303 Orang Tewas dan 239 Hilang Akibat Bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement