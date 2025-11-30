Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Update Korban Bencana di Aceh, Sumut, Sumbar: 316 Orang Meninggal Dunia

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |15:17 WIB
Update Korban Bencana di Aceh, Sumut, Sumbar: 316 Orang Meninggal Dunia (Dok BPBD Agam)
Update Korban Bencana di Aceh, Sumut, Sumbar: 316 Orang Meninggal Dunia (Dok BPBD Agam)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan data terbaru terkait korban meninggal dunia akibat bencana alam banjir hingga tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Total, ada 316 orang yang meninggal dunia akibat bencana alam tersebut.

1. 316 Meninggal

“316 korban yang meninggal terdiri dari 172 orang jiwa di Sumatera Utara, 90 jiwa di Sumatera Barat, dan 54 jiwa di Aceh,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat konferensi pers bersama Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Jakarta, Minggu (30/11/2025). 

Sementara korban hilang hingga hari ini mencapai 289 jiwa. Rinciannya, sebanyak 147 orang dilaporkan hilang di Sumatera Utara, 87 orang di Sumatera Barat, dan 55 di Aceh.

Suharyanto menyampaikan gabungan TNI/Polri sedang berupaya membuka jalan di sejumlah daerah yang terisolir. Ia menyebutkan, butuh waktu beberapa hari hingga mereka bisa memberika akses mobilisasi warga maupun pihak yang ingin memberikan bantuan. 

"Nah sekarang dengan Satgas Gabungan ini sedang berusaha membuka dan menurut penjelasan kemarin sore dari dandim kemungkinan butuh waktu 3-4 hari lagi baru bisa tembus," ujarnya. 

 

