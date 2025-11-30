Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pakar: Banjir Sumatera Bukan Bencana Nasional, tapi Penanganannya Bertaraf Nasional

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |12:02 WIB
Pakar: Banjir Sumatera Bukan Bencana Nasional, tapi Penanganannya Bertaraf Nasional
Pakar: Banjir Sumatera Bukan Bencana Nasional, tapi Penanganannya Bertaraf Nasional (Dok BPBD Padangsidimpuan)
A
A
A

JAKARTA - Pengamat politik Iwan Setiawan menilai penanganan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan perubahan besar dalam cara negara mengelola risiko bencana. 

1. Penanganan Banjir

Meski status bencana ditetapkan pada level provinsi, ia menyebut pola penanganannya sudah bergerak dalam skala nasional—baik dari sisi koordinasi, mobilisasi sumber daya, maupun percepatan respons lintas sektor.

“Yang kita lihat di Sumatera adalah bagaimana seluruh elemen negara bergerak dalam ritme yang sama. Mobilisasi Hercules dan A400M, kerja paralel BNPB, TNI–Polri, Kementerian Sosial, Kementerian PMK, hingga pemerintah daerah—semuanya menunjukkan manajemen risiko kita telah masuk fase baru yang lebih adaptif dan terintegrasi,” ujar Iwan, Sabtu (29/11).

Menurut Iwan, respons cepat yang terlihat di lapangan tidak terlepas dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah prioritas utama. Arahan tersebut, katanya, mendorong setiap instansi untuk mengambil peran secara mandiri tanpa menunggu komando lanjutan.

“Begitu instruksi Presiden turun, semua sektor bergerak. Tidak ada yang menunggu, tidak ada yang saling menunggu,” tegasnya.

Iwan menilai pola seperti ini mencerminkan pergeseran penting dalam manajemen risiko nasional: pemerintah tidak lagi terpaku pada batas administratif, melainkan bergerak berdasarkan kebutuhan lapangan dan urgensi perlindungan masyarakat.

Iwan menjelaskan, meski bencana tidak dinaikkan menjadi bencana nasional, cara pemerintah menanganinya mencerminkan orkestrasi setingkat nasional. Kerja pusat dan daerah berjalan simultan—mulai dari evakuasi, pendirian posko, pemulihan akses wilayah terisolasi, hingga pengiriman logistik berskala besar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186808/korban_tewas_bencana_longsor-7pJm_large.jpg
303 Orang Tewas dan 239 Hilang Akibat Bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/18/3186793/banjir_dan_longsor_di_padangsidempuan-UMte_large.jpg
Korban Tewas Akibat Banjir dan Longsor di Asia Tenggara Tembus 500 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186746/viral-hFxz_large.jpg
Aceh Dikepung Banjir, BNPB: 47 Orang Meninggal dan 51 Warga Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186734/viral-DIXv_large.jpg
Update Korban Banjir Sumut, 166 Orang Meninggal dan 143 Warga Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186708/pemerintah-EhNU_large.jpg
AHY: Pemerintah Kirim Alat Berat Atasi Banjir dan Longsor di Aceh hingga Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186686/partai_perindo-HQOU_large.jpg
Tokoh Muda Sipirok Minta Pemerintah Tetapkan Banjir & Longsor Jadi Status Bencana Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement