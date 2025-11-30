Rekam Jejak Berdarah Komandan KKB Iron Heluka, Bakar Gedung Samsat dan Terlibat Pembunuhan Sadis

JAKARTA - Komandan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo, Batalyon Sisibia, Iron Heluka ditangkap Satgas Damai Cartenz, sedang melakukan pembakaran terhadap sebuah lapak di kawasan Ruko Blok C, Distrik Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani menegaskan, penangkapan Iron Heluka ini menjadi langkah penting untuk menyetop aksi kekerasan KKB Papua di Bumi Cendrawasih.

“Penangkapan Iron Heluka adalah langkah penting dalam memutus mata rantai aksi kekerasan KKB di Yahukimo. Negara hadir dan tidak akan membiarkan masyarakat menjadi korban teror dan tindakan kriminal kelompok bersenjata,” tegas Faizal, Sabtu (29/11/2025).

Faizal juga mengungkapkan kejahatan Iron Heluka bersama komplotannya di Distrik Dekai dan sekitarnya.

‘’Dia menjadi pelaku utama dalam pembakaran Gedung Samsat Yahukimo pada 12 September 2025 bersama dua rekannya JP dan RS yang merupakan anggota KKB dari Kodap XVI Yahukimo,’’ujar Faizal.