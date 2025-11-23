Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap, Nih Tampangnya!

PAPUA – Satgas Damai Cartenz berhasil menangkap pentolan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XV Ngalum Kupel, Maam Taplo di kawasan Arso Swakarsa, Kabupaten Keerom, Papua, Sabtu (22/11/2025).

Maam merupakan buronan yang melakukan pembunuhan terhadap tenaga kesehatan (nakes) Gabriella Meilani, di Kiwirok pada tahun 2021 silam.

“Penangkapan ini merupakan langkah penting dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para korban," ujar Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani.

Maam mengaku meninggalkan Kiwirok menuju Jayapura pada Agustus 2025 dengan alasan berobat untuk perutnya ke RS Vanimo, Papua Nugini.

‘’Setelah diamankan, Maam Taplo segera dibawa ke Polda Papua untuk menjalani pemeriksaan lanjutan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum,’’tandasnya.

Sekadar diketahui, Maam Taplo menganiaya dan membunuh suster cantik Gabriella Meilani dengan luka bacok di kepala, leher, serta luka tusuk di perut di Kiwirok pada 13 September 2021.

Selain itu, Maam juga melukai 10 orang lainnya saat peristiwa tersebut. Korbannya adalah dr. Restu Pamangi (patah tulang lengan kanan), Siti Khotijah, Martinus Deni Satya, Lukas Luji (luka memar), Emanuel Abi (luka panah di ketiak).

Selanjutnya, Patra (luka memar), Katrianti Tandiala (luka tusuk), Christina Sampe Tonapa (luka tusuk), Marcelinus Ola Atanila (luka memar) dan Gerald Sokoy.