Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

70 Anak Terpapar Konten Kekerasan, Densus 88: Mayoritas Korban Bullying dan Keluarga Broken Home

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |06:06 WIB
70 Anak Terpapar Konten Kekerasan, Densus 88: Mayoritas Korban Bullying dan Keluarga Broken Home
Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkapkan sebanyak 70 anak di 19 provinsi teridentifikasi terpapar konten kekerasan yang berujung ekstremisme, akibat pengaruh konten media sosial berjejaring global bernama True Crime Community (TCC). Sebagian besar dari mereka telah menjalani pembinaan oleh kepolisian.

“Kurang lebih 67 orang sudah dilakukan asesmen, pemetaan, konseling, dan pembinaan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di masing-masing wilayah,” kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana, Rabu 7 Januari 2026.

Puluhan anak yang terpapar muatan kekerasan TCC tersebut berusia 11 hingga 18 tahun, atau berada pada masa transisi dari SMP ke SMA. Kepolisian mengidentifikasi, anak-anak yang terpapar konten TCC sebagian besar merupakan korban perundungan (bullying).

Selain itu, Mayndra menyebutkan bahwa mayoritas anak yang terpapar konten TCC berasal dari keluarga tidak harmonis atau orang tua yang telah bercerai, serta anak-anak yang tumbuh tanpa orang tua akibat meninggal dunia.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194151//radikalisme-PWKt_large.jpg
Terkuak, Rencana Aksi Anak Terpapar Konten TCC: Penusukan hingga Bunuh Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194152//densus_88-C4EG_large.jpg
Komunitas The True Crime Community Tumbuh Sporadis, Kumpulkan Anak dengan Kriteria Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194149//kekerasan-M2T3_large.jpg
Densus 88 Ungkap Pemicu Anak Terpapar Konten Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194126//terorisme-125e_large.jpg
Densus 88 Bongkar 2 Siswa di Komunitas TCC: Pamer Gunakan Senjata hingga Rakit Bom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194116//terorisme-Y5aO_large.jpg
Aksi Penikaman Bocah di Moscow Ternyata Terinspirasi Ledakan SMAN 72
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194047//juru_bicara_densus_88_kombes_mayndra_eka-nQk6_large.jpg
Densus 88: Puluhan Anak Terpapar Ekstremisme lewat “The True Crime Community”
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement