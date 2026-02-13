SPPG Polri Diperkuat dari Hulu ke Hilir, Ini Strategi Kapolri

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan akan memperkuat ekosistem rantai pasokan bahan baku untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. Langkah ini dilakukan guna menjamin keberlanjutan suplai bahan pangan sekaligus mendorong kemandirian pangan terintegrasi.

Hal tersebut disampaikan Sigit dalam sambutannya saat peresmian 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Polsek Palmerah, Jakarta Barat, yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Jumat (13/2/2026).

“Dalam rangka memperkuat ekosistem rantai pasok bahan baku, sejumlah SPPG Polri telah dilengkapi dengan keunggulan kemandirian pangan,” ujar Sigit.

Sebagai contoh, SPPG Kepolisian Daerah Metro Jaya memanfaatkan lahan seluas 49 hektare yang dilengkapi tambak ikan berisi sekitar 102 ribu ekor bandeng, nila, dan mujair, serta 600 ribu ekor udang. Area tersebut juga terintegrasi dengan kandang ayam berkapasitas 1.000 ekor dan kandang kambing berisi 100 ekor.