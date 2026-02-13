Polri Bangun 1.179 SPPG, Penerima MBG Capai 2,9 Juta Orang

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Polri telah membangun total 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Indonesia termasuk kawasan Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Hal itu disampaikan Kapolri dalam sambutannya di acara peresmian 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Polsek Palmerah, Jakarta Barat, yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto, Jumat (13/2/2026).

"Polri telah memiliki 1.179 SPPG yang terdiri dari 411 SPPG telah beroperasi, 162 SPPG persiapan operasional, 499 SPPG tahap pembangunan dan selesai pada Maret 2026 dan 107 SPPG dalam tahap groundbreaking," kata Sigit.

Sigit menyebut apabila seluruh SPPG tersebut resmi beroperasi maka diproyeksikan akan mampu menyediakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap 2,947 juta masyarakat serta menyerap 58.950 tenaga kerja.