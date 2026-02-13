Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Bangun 1.179 SPPG, Penerima MBG Capai 2,9 Juta Orang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |11:19 WIB
Polri Bangun 1.179 SPPG, Penerima MBG Capai 2,9 Juta Orang
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Polri telah membangun total 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Indonesia termasuk kawasan Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Hal itu disampaikan Kapolri dalam sambutannya di acara peresmian 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Polsek Palmerah, Jakarta Barat, yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto, Jumat (13/2/2026).

"Polri telah memiliki 1.179 SPPG yang terdiri dari 411 SPPG telah beroperasi, 162 SPPG persiapan operasional, 499 SPPG tahap pembangunan dan selesai pada Maret 2026 dan 107 SPPG dalam tahap groundbreaking," kata Sigit. 

Sigit menyebut apabila seluruh SPPG tersebut resmi beroperasi maka diproyeksikan akan mampu menyediakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap 2,947 juta masyarakat serta menyerap 58.950 tenaga kerja.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mbg SPPG SPPG Polri kapolri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201364//prabowo-CZvV_large.jpg
Prabowo: Kapolri Bukan Hanya Jalankan Tugas Pokok, tapi Peka Kebutuhan Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201355//presiden_prabowo-eM6d_large.jpg
Cek Dapur MBG, Prabowo Soroti Alat Uji Sianida di SPPG Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201347//momen_prabowo_tinjau_dapur_mbg_polri-1V98_large.jpg
Momen Prabowo Tinjau Dapur MBG Polri, Pakai Masker hingga Sarung Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201344//prabowo_subianto-VHur_large.jpg
Prabowo Bakal Resmikan dan Groundbreking 1.179 SPPG Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3200936//lodewyk_pusung-CDNj_large.jpg
72,8% Warga Puas Program MBG, Waka BGN Minta Masyarakat Ikut Awasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/337/3200443//mbg-iXt3_large.jpg
Hasil Survei Indikator: Mayoritas Publik Puas dengan MBG, Didominasi Gen-Z
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement