HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Kapolri Bukan Hanya Jalankan Tugas Pokok, tapi Peka Kebutuhan Rakyat!

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |11:16 WIB
Prabowo: Kapolri Bukan Hanya Jalankan Tugas Pokok, tapi Peka Kebutuhan Rakyat!
Prabowo: Kapolri Bukan Hanya Jalankan Tugas Pokok, tapi Peka Kebutuhan Rakyat!
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang turut mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia menegaskan, bahwa Kapolri mampu menganalisa tugas pokok serta peka terhadap kebutuhan masyarakat.

Demikian disampaikan Presiden Prabowo dalam Peresmian dan Groundbreaking 1.179 SPPG Polri dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

"Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran dan pimpinan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin, seorang panglima, beliau dengan jajarannya telah menganalis tugas pokok yang diajarkan kepada kita sewaktu kita masih sangat muda," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa tugas pokok kepolisian adalah sebagai penegak hukum dan pelaku utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Tapi faham yang lebih besar adalah keamanan dan ketertiban yang sesungguhnya adalah manakala masyarakat merasa aman merasa bahagia merasa punya harapan, manusia di manapun," kata Prabowo.

"Apapun agamanya apapun rasnya, etnisnya, manusia manapun yang utama pemikirannya dan perhatiannya adalah keamanan dan kesejahteraan keluarganya, anak-anaknya, keamanan yang pertama adalah aman dari lapar," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
