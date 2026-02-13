Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa ke Wakapolri hingga Kepala BGN

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satya Lencana Wirakarya, kepada sejumlah pejabat Polri dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Penganugerahan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12, dan 13 TK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa, dan Satya Lencana Wirakarya tertanggal 13 Februari 2026.

Penghargaan diberikan saat Prabowo meresmikan 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di SPPG Palmerah, Polres Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

Sejumlah pejabat Polri yang menerima penghargaan di antaranya Wakapolri Komjen Dedy Prasetyo, Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada, serta beberapa kapolda.

Dari unsur BGN, penghargaan diberikan kepada Kepala BGN Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya.