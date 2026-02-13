Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa ke Wakapolri hingga Kepala BGN

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |10:37 WIB
Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa ke Wakapolri hingga Kepala BGN
Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satya Lencana Wirakarya, kepada sejumlah pejabat Polri dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Penganugerahan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12, dan 13 TK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa, dan Satya Lencana Wirakarya tertanggal 13 Februari 2026.

Penghargaan diberikan saat Prabowo meresmikan 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di SPPG Palmerah, Polres Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

Sejumlah pejabat Polri yang menerima penghargaan di antaranya Wakapolri Komjen Dedy Prasetyo, Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada, serta beberapa kapolda.

Dari unsur BGN, penghargaan diberikan kepada Kepala BGN Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201355//presiden_prabowo-eM6d_large.jpg
Cek Dapur MBG, Prabowo Soroti Alat Uji Sianida di SPPG Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201347//momen_prabowo_tinjau_dapur_mbg_polri-1V98_large.jpg
Momen Prabowo Tinjau Dapur MBG Polri, Pakai Masker hingga Sarung Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201344//prabowo_subianto-VHur_large.jpg
Prabowo Bakal Resmikan dan Groundbreking 1.179 SPPG Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201314//pakistan-Hjr8_large.jpg
Prabowo Terima Delegasi Pakistan Bahas Pertahanan, Investasi hingga KTT D8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201293//prabowo-isgK_large.jpg
Entaskan Kemiskinan, Prabowo Minta Kebut Pembangunan Kampung Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/320/3201290//prabowo_subianto-HNvB_large.jpg
Prabowo Bakal Hadiri Economic Outlook 2026 Besok, Siap Buka-bukaan Kondisi Ekonomi RI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement