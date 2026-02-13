Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Tinjau Dapur MBG Polri, Pakai Masker hingga Sarung Tangan

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |09:29 WIB
Momen Prabowo Tinjau Dapur MBG Polri, Pakai Masker hingga Sarung Tangan
Momen Prabowo Tinjau Dapur MBG Polri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan pengecekan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Polsek Palmerah Barat, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026) pagi.

Berdasarkan pantauan Okezone, Prabowo tiba sekitar pukul 09.00 WIB. Ia disambut Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebelum langsung meninjau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Setibanya di lokasi, Prabowo mendapat arahan dari Kepala SPPG untuk mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar operasional prosedur (SOP) dapur MBG.

“Sebelum memasuki SPPG Palmerah, Bapak harus menggunakan APD seperti masker, sarung tangan, dan pelindung kepala sebagai standarisasi dari BGN,” ujar Kepala SPPG.

Prabowo kemudian mengenakan masker, sarung tangan, dan pelindung kepala sebelum masuk ke area dapur.

 

