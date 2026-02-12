Entaskan Kemiskinan, Prabowo Minta Kebut Pembangunan Kampung Nelayan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk mempercepat pembangunan Kampung Nelayan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.

Hal itu diungkapkan Kepala BP Pengentasan Kemiskinan (Taskin) Budiman Sudjatmiko usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Budiman menjelaskan, rapat tersebut membahas pengembangan kampung-kampung nelayan, terutama kampung nelayan industri perikanan untuk rakyat melalui konsep Kampung Nelayan Merah Putih serta penguatan koperasi.

"Nah, Kampung Nelayan Merah Putih, koperasi, dan tadi kami juga menyampaikan kepada Pak Prabowo Subianto supaya dari BP Taskin merangkaikan program-program strategis beliau dari makan bergizi gratis, kampung nelayan, program perumahan, kemudian program yang lain-lain itu supaya bisa berbicara satu sama lain sebagai satu ekosistem," kata Budiman.

Budiman mengatakan Presiden Prabowo menekankan pentingnya integrasi pembangunan ekonomi kerakyatan untuk pengentasan kemiskinan. Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa masyarakat yang sudah terentaskan dari kemiskinan bisa kembali jatuh miskin jika kelembagaan pendukung tidak diperkuat.