Merapat ke Istana, Pati TNI-Polri Bakal Dapat Arahan dari Prabowo

JAKARTA – Para petinggi TNI-Polri mulai merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Para perwira tinggi (pati) TNI-Polri ini akan mendapatkan pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun 2026.

Dari pantauan Okezone, para pati TNI-Polri yang telah hadir tampak mengenakan Pakaian Dinas Lengkap (PDL). Mereka di antaranya Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo, hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.

“Agenda rapat Rapim TNI-Polri. Akan ada arahan dari Bapak Presiden,” kata Suharyanto.

Suharyanto mengatakan agenda pengarahan dari Presiden Prabowo akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB. “Iya, pukul 10.00,” terangnya.

Senada, KASAU Tonny membenarkan bahwa hari ini akan digelar Rapim TNI-Polri. “Iya, ada pengarahan dari Presiden,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Irvansyah mengungkapkan agenda pagi ini adalah memenuhi undangan Rapim TNI-Polri. “Pastilah (ada arahan khusus). Belum ada dugaan (apa yang disampaikan oleh Presiden). Pasti strategis dan untuk membangun Indonesia,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )