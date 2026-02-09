Kinerja Pemerintahan Prabowo Kinclong, Survei Indikator: Kondisi Ekonomi, Politik, hingga Keamanan Membaik

JAKARTA — Kondisi nasional semakin baik selama 17 bulan kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Survei terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia menunjukkan tren positif tersebut.

Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru bertema Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden, Kepercayaan terhadap Lembaga Negara dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), di Jakarta, Minggu (8/2/2025).

Survei yang dilakukan secara tatap muka ini dilakukan pada 15-21 Januari 2026 dengan sampel 1.220 orang dari seluruh Indonesia. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan toleransi kesalahan sekitar 2,9 persen.

Dari survei itu, Indikator mencatat kondisi ekonomi Indonesia membaik. Saat responden diberi pertanyaan bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan ekonomi nasional pada umumnya sekarang?

Sebanyak 35,5 persen responden menjawab sangat baik dan baik. Sebanyak 39,4 persen menjawab sedang, 21,4 persen menjawab buruk, dan hanya 2,7 persen yang menjawab sangat buruk.

"Dibandingkan kondisi pada September 2025, ada tren peningkatan jawaban baik dan penurunan jawaban buruk,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Rizka Halida.

Jawaban yang persis sama juga mengemuka saat responden dimintai tanggapan mengenai kondisi politik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Sebanyak 34,2 persen responden menjawab sangat baik dan baik, 38,2 persen menjawab sedang, 18,5 persen menjawab buruk, dan hanya 1,9 persen menjawab sangat buruk.