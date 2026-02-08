Survei Indikator: Kepercayaan Publik terhadap Presiden dan TNI Capai 90 Persen Lebih

JAKARTA- Survei nasional terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto. Lebih dari 90 persen responden menyatakan percaya atau sangat percaya terhadap Presiden sebagai jabatan dan figur kepemimpinan nasional. Hal ini mencerminkan kuatnya legitimasi politik pada awal masa pemerintahan.

“Trust terhadap Presiden tentu lebih tinggi dibanding approval rating-nya. Trust terhadap Presiden sebagai jabatan seringkali lebih tinggi ketimbang evaluasi kinerja atau performance-nya,” ujar Peneliti Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Minggu (8/2/2026).

Dalam survei yang sama, tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja Presiden Prabowo tercatat sebesar 79,9 persen, gabungan responden yang menyatakan sangat puas dan cukup puas. Angka ini dinilai relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan awal pemerintahan presiden-presiden sebelumnya.

“Kalau kita bandingkan awal pemerintahan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) 2004 maupun Pak Jokowi (Joko Widodo) 2014, approval rating Pak Prabowo lebih tinggi,” katanya.

Kepuasan publik terhadap Presiden juga tidak dapat dilepaskan dari evaluasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional, meskipun penilaian tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan ekonomi responden.

“Evaluasi terhadap kondisi nasional itu umumnya sangat bergantung pada struktur sosial dan ekonomi mereka,” ujarnya.

Salah satu temuan penting survei ini adalah pergeseran faktor utama yang membentuk kepuasan publik terhadap Presiden. Jika sebelumnya citra ketegasan menjadi faktor dominan, kini pemberantasan korupsi muncul sebagai alasan utama kepuasan responden.

“Belakangan sejak Oktober 2025, variabel yang dianggap paling banyak menentukan kepuasan di kalangan mereka yang puas sama Pak Prabowo itu pemberantasan korupsi,” ungkapnya.