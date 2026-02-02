Prabowo: Kader Gerindra pun Saya Tangkap Kalau Berengsek, Jangan Macam-Macam!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengultimatum kader Gerindra agar tidak melakukan praktik lancung yang melanggar hukum. Ia menyatakan akan menangkap dan memproses hukum kader Gerindra jika memang melawan hukum.

Demikian disampaikan Prabowo dalam taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).

"Kalau Gerindra brengsek, Gerindra pun saya tangkap, saudara-saudara. Jangan macam-macam, nggak ada itu. Kita semua bergerak," ujar Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyatakan tidak memandang seseorang berdasarkan pilihan politiknya. Ia berujar tidak pandang bulu dalam menindak.

"Saya nggak tanya, Pak Bursah (Zarnubi, Bupati Lahat) kau partai mana? Kan nggak saya tanya, nggak saya tanya, kan. Tetap saya dukung beliau," ucapnya.

"Karena istrimu kan Gerindra ya, hahaha. Tapi saya nggak tanya dia, saya nggak tanya dia, kebetulan istrinya Gerindra. Nggak ada urusan saya," imbuhnya.