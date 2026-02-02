Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Kader Gerindra pun Saya Tangkap Kalau Berengsek, Jangan Macam-Macam!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |17:36 WIB
Prabowo: Kader Gerindra pun Saya Tangkap Kalau Berengsek, Jangan Macam-Macam!
Prabowo: Kader Gerindra pun Saya Tangkap Kalau Berengsek, Jangan Macam-Macam!
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengultimatum kader Gerindra agar tidak melakukan praktik lancung yang melanggar hukum. Ia menyatakan akan menangkap dan memproses hukum kader Gerindra jika memang melawan hukum.

Demikian disampaikan Prabowo dalam taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).

"Kalau Gerindra brengsek, Gerindra pun saya tangkap, saudara-saudara. Jangan macam-macam, nggak ada itu. Kita semua bergerak," ujar Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyatakan tidak memandang seseorang berdasarkan pilihan politiknya. Ia berujar tidak pandang bulu dalam menindak.

"Saya nggak tanya, Pak Bursah (Zarnubi, Bupati Lahat) kau partai mana? Kan nggak saya tanya, nggak saya tanya, kan. Tetap saya dukung beliau," ucapnya.

"Karena istrimu kan Gerindra ya, hahaha. Tapi saya nggak tanya dia, saya nggak tanya dia, kebetulan istrinya Gerindra. Nggak ada urusan saya," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199093/prabowo-lZEk_large.jpg
Singgung Bom Nuklir jika Terjadi Perang Dunia III, Prabowo: Indonesia Akan Kena Radioaktif!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197220/prabowo_subianto-lqep_large.jpg
Ketika Macron Sambut Prabowo Gunakan Bahasa Indonesia, Simbol Kedekatan RI-Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197038/prabowo-Fqh2_large.jpg
Momen Prabowo dan Didit Foto Bareng Zinedine Zidane di Davos Swiss
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196636/prabowo-1Akv_large.jpg
Peci Hitam Khas Nusantara, Diplomasi Prabowo di Lancaster House
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196545/prabowo-xov5_large.jpg
Jenis Pelanggaran 28 Perusahaan yang Izinnya Dicabut Prabowo Imbas Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/337/3196097/prabowo-NOWM_large.jpg
Air Mata Prabowo Tumpah saat Jadi Saksi Nikah Sespri Agung Surahman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement