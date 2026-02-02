Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Singgung Bom Nuklir jika Terjadi Perang Dunia III, Prabowo: Indonesia Akan Kena Radioaktif!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |14:56 WIB
Singgung Bom Nuklir jika Terjadi Perang Dunia III, Prabowo: Indonesia Akan Kena Radioaktif!
Singgung Bom Nuklir jika Terjadi Perang Dunia III, Prabowo: Indonesia Akan Kena Radioaktif!
A
A
A

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto membeberkan proyeksi dampak global apabila Perang Dunia III terjadi. Menurutnya, Indonesia tetap akan merasakan konsekuensinya meskipun tidak terlibat langsung dalam konflik.

Demikian diutarakan Prabowo dalam taklimat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

“Saudara-saudara, ada simulasi kalau terjadi perang dunia ketiga, nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena,” kata Prabowo.

Dikatakan Prabowo, perang nuklir berpotensi memicu fenomena nuclear winter yang menghalangi sinar matahari. Isu ini, kata dia, tengah menjadi perhatian global dan Indonesia berisiko terdampak bila perang dunia ketiga meletus.

“Kita akan kena partikel-partikel radioaktif. Mungkin ikan-ikan kita nanti akan terkontaminasi semua,"kata Prabowo.

 Akan terjadi nuclear winter karena debunya akan menutup matahari dan menutup mataharinya tidak satu tahun, tidak 2 tahun, tidak 3 tahun. Para ahli mengatakan bisa winternya itu puluhan tahun. Ini yang dibicarakan di dunia,”sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197220/prabowo_subianto-lqep_large.jpg
Ketika Macron Sambut Prabowo Gunakan Bahasa Indonesia, Simbol Kedekatan RI-Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197038/prabowo-Fqh2_large.jpg
Momen Prabowo dan Didit Foto Bareng Zinedine Zidane di Davos Swiss
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196636/prabowo-1Akv_large.jpg
Peci Hitam Khas Nusantara, Diplomasi Prabowo di Lancaster House
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196545/prabowo-xov5_large.jpg
Jenis Pelanggaran 28 Perusahaan yang Izinnya Dicabut Prabowo Imbas Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/337/3196097/prabowo-NOWM_large.jpg
Air Mata Prabowo Tumpah saat Jadi Saksi Nikah Sespri Agung Surahman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195525/prabowo-mH6Q_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Ribuan Guru Besar, Ternyata Ini yang Dibahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement