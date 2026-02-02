Singgung Bom Nuklir jika Terjadi Perang Dunia III, Prabowo: Indonesia Akan Kena Radioaktif!

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto membeberkan proyeksi dampak global apabila Perang Dunia III terjadi. Menurutnya, Indonesia tetap akan merasakan konsekuensinya meskipun tidak terlibat langsung dalam konflik.

Demikian diutarakan Prabowo dalam taklimat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

“Saudara-saudara, ada simulasi kalau terjadi perang dunia ketiga, nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena,” kata Prabowo.

Dikatakan Prabowo, perang nuklir berpotensi memicu fenomena nuclear winter yang menghalangi sinar matahari. Isu ini, kata dia, tengah menjadi perhatian global dan Indonesia berisiko terdampak bila perang dunia ketiga meletus.

“Kita akan kena partikel-partikel radioaktif. Mungkin ikan-ikan kita nanti akan terkontaminasi semua,"kata Prabowo.

Akan terjadi nuclear winter karena debunya akan menutup matahari dan menutup mataharinya tidak satu tahun, tidak 2 tahun, tidak 3 tahun. Para ahli mengatakan bisa winternya itu puluhan tahun. Ini yang dibicarakan di dunia,”sambungnya.