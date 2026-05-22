Breaking News! Kebakaran di Auditorium Kampus Binus Jakbar, 11 Unit Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda auditorium Bina Nusantara University (Binus) yang berada di Jalan Raya Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pagi ini. Sebanyak 11 unit dan 55 personel pemadam kebakaran dikerahkan.

“Objek auditorium lantai 4 Kampus Binus Cakra di Jalan Raya Kebon Jeruk, Jakarta Barat,” kata Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Dalam keterangan yang disampaikan, petugas menerima informasi kebakaran sekitar pukul 05.30 WIB. Sebelas menit kemudian, petugas mulai melakukan operasi pemadaman di lokasi.

“Waktu tiba pukul 05.40 WIB, waktu mulai operasi 05.41 WIB,” ujar dia.

Hingga pukul 07.00 WIB, petugas masih melakukan proses pendinginan. Petugas juga mengerahkan 11 unit dan 55 personel pemadam ke lokasi.

“Pengerahan 11 unit dan 55 personel. Situasi proses pemadaman (asap tebal),” jelas dia.

Hingga saat ini, belum diketahui kronologi, penyebab, hingga ada atau tidaknya korban akibat kebakaran tersebut.

(Arief Setyadi )

