Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Buntut Kebakaran Tewaskan 22 Karyawan, Bos Terra Drone Divonis 1 Tahun Penjara

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |15:14 WIB
Buntut Kebakaran Tewaskan 22 Karyawan, Bos Terra Drone Divonis 1 Tahun Penjara
Bos Terra Drone Divonis 1 Tahun Penjara (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnu Wardhana, dihukum 1 tahun 4 bulan penjara dalam kasus kebakaran kantor Terra Drone yang menyebabkan 22 pegawai meninggal dunia. Amar putusan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Majelis hakim menilai Michael terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal tersebut mengatur kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

“Mengadili, menyatakan Michael Wisnu Wardhana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain,” kata Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah, Kamis (21/5/2026).

Michael dinilai lalai dalam menerapkan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan yang dipimpinnya selama dua tahun terakhir. Kelalaian itu ditunjukkan dengan pembiaran terhadap enam aspek keselamatan, yakni tidak adanya detektor api, detektor asap, jalur evakuasi, tangga darurat, simulasi kebakaran, serta alat pemadam api ringan (APAR) di kantor Terra Drone Kemayoran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/338/3219293//kebakaran_pabrik_di_cengkareng-OmZJ_large.jpg
Pabrik di Cengkareng Terbakar, Tiga Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/338/3219155//kebakaran_gudang_di_cengkareng-fheY_large.jpg
Gudang di Cengkareng Terbakar, 19 Mobil Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/338/3218168//kebakaran-U4BL_large.jpeg
4 Lansia Tewas dalam Kebakaran Maut di Tanjung Priok, Gegara Telat Lapor?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217833//kebakaran_di_kalideres-wGjs_large.jpg
Komplek Pergudangan Miami Kalideres Terbakar, 20 Mobil Pemadam Dikerahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217182//pimpinan_bpk_usung_peti_haerul_saleh-zO5n_large.jpg
Haru Pelepasan Jenazah Haerul Saleh, Pimpinan BPK Turut Usung Peti Diiringi Tahlil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217163//kepala_otorita_ikn_basuki_hadimuljono_di_rumah_duka_haerul_saleh-7wiD_large.jpg
Rumah Duka Haerul Saleh Dipenuhi Pelayat dan Pejabat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement