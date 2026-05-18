Gudang di Cengkareng Terbakar, 19 Mobil Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Sebuah gudang di Jalan Peternakan Raya, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dilanda kebakaran, Senin (18/5/2026).

Informasi kebakaran tersebut dibenarkan oleh Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta. Untuk menangani peristiwa itu, petugas mengerahkan 19 unit mobil pemadam beserta 95 personel ke lokasi kejadian.

“Objek gudang di Jalan Peternakan Raya, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat,” demikian keterangan Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta.

Petugas menerima laporan kebakaran sekitar pukul 14.23 WIB dan tiba di lokasi tujuh menit kemudian atau pada pukul 14.30 WIB.

“Operasi pemadaman dimulai pukul 14.31 WIB. Status proses pemadaman,” ujarnya.