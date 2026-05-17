Ledakan Keras Disertai Kebakaran Guncang Israel

ISRAEL - Ledakan keras disertai kebakaran hebat terjadi di dekat wilayah Beit Shemesh, Israel. Namun, ledakan itu dikabarkan sebagai eksperimen.

Melansir Times of Israel, Minggu (17/5/2026), perusahaan pertahanan menyebutkan, ledakan besar di dekat Beit Shemesh adalah bagian dari 'eksperimen yang direncanakan sebelumnya'.

Disebutkan juga bahwa ledakan besar terdengar di dekat kota Beit Shemesh di wilayah Yerusalem malam tadi di lokasi uji coba milik perusahaan pertahanan Tomer yang dimiliki negara.

Dalam sebuah pernyataan, Tomer, perusahaan yang mengembangkan mesin untuk roket dan rudal mengatakan ledakan itu adalah percobaan yang telah direncanakan sebelumnya dan dilakukan sesuai rencana.

(Arief Setyadi)

