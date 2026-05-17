Bareskrim Turun Tangan Usut Kasus Kasat Narkoba Kutai Kartanegara

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim turun tangan mengusut tuntas kasus yang melibatkan Kasat Narkoba Polres Kutai Kartanegara AKP Yohanes Bonar Adiguna yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika.

"Bahwa penanganan kasus tersebut oleh Ditresnarkoba Polda Kaltim akan dilakukan pemantauan secara intensif oleh jajaran Dittipidnarkoba Bareskrim Polri," kata Dir Tipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso kepada awak media, Sabtu (16/5/2026).

Eko memastikan bakal membackup secara tuntas agar perkara tersebut bisa diungkap sampai ke akar-akarnya.

"Dittipidnarkoba Bareskrim Polri akan melakukan back up penanganan kasus tersebut untuk kepentingan pengembangan kasus," ujar Eko.

Diketahui, AKP Yohanes Bonar Adiguna dikabarkan ditangkap lantaran terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba. Ia kini menjalani pemeriksaan intensif.

Sementara itu, Eko juga menemukan keterlibatan eks Kasat Narkoba Polres Kutai Barat AKP Deky Jonathan Sasiang dalam kasus dugaan peredaran narkotika.