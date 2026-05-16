Sindikat Narkoba Gang Langgar Samarinda Dibawa ke Bareskrim, 11 Orang Ditembak di Kaki

JAKARTA - Polisi membawa 13 orang tersangka sindikat narkotika Gang Langgar, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) ke Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Dari jumlah itu, 11 di antaranya ditembak kakinya.

1. 11 Ditembak

Berdasarkan pantauan di Gedung Bareskrim Polri, Sabtu (16/5/2026), 11 orang yang merupakan bagian dalam sindikat tersebut terlihat tergopoh-gopoh jalannya.

Pasalnya, kaki mereka sudah dibalut perban lantaran ditembak petugas. Diduga mereka mencoba melawan petugas hingga akhirnya diberikan tindak terukur oleh polisi.

Sementara dua tersangka lainnya tidak dibalut perban. Polisi menyatakan keduanya tersangka itu pengguna narkoba.

Usai menurunkan para tersangka, polisi kemudian juga membawa sejumlah barang bukti yang diduga berisikan narkoba yang disita dalam operasi penindakan.

Sebelumnya, Kanit II Subdit IV Dit Tipid Narkoba Bareskrim Polri AKBP Bayu Putra Samara menjelaskan bahwa, dari 13 tersangka itu, 11 di antaranya adalah anggota dari sindikat tersebut. Sementara, dua lainnya pengguna narkoba.

"Dalam operasi tersebut, berhasil menangkap 13 orang tersangka. Terdiri dari 11 sindikat narkoba dan dua orang pengguna beserta barang bukti narkoba," ujar Bayu.