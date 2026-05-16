Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Ungkap Sindikat Narkoba Gang Langgar Samarinda, Tangkap 13 Tersangka!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |19:36 WIB
Bareskrim Ungkap Sindikat Narkoba Gang Langgar Samarinda, Tangkap 13 Tersangka!
Bareskrim Ungkap Sindikat Narkoba Gang Langgar Samarinda, Tangkap 13 Tersangka! (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Subdit IV dan Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap sindikat narkotika Gang Langgar, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Polisi menangkap 13 orang tersangka dalam pengungkapan kasus ini. 

1. Tangkap Sindikat Narkoba di Kaltim

"Subdit IV dan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, melakukan operasi sindikat narkoba gang langgar Kota Samarinda, Kaltim," kata Kanit II Subdit IV Dit Tipid Narkoba Bareskrim Polri AKBP Bayu Putra Samara di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (16/5/2026). 

Bayu menjelaskan, dari 13 tersangka itu, 11 di antaranya anggota sindikat tersebut. Dua lainnya adalah pengguna narkoba. 

"Dalam operasi tersebut, berhasil menangkap 13 orang tersangka.  Terdiri dari 11 sindikat narkoba dan dua orang pengguna beserta barang bukti narkoba," ujar Bayu. 

Menurutnya, sindikat tersebut sudah beroperasi sekira empat tahun lamanya. Pasalnya, jaringan ini cukup licin hingga akhirnya kini ditangkap. 

"Sindikat ini sudah beroperasi sekitar 4 tahun. Dengan omzet per hari Rp200 juta. Sindikat ini cukup licin karena beberapa dilakukan operasi oleh pihak setempat namun tidak berhasil. Untuk rilis lebih lengkap disampaikan Pak Direktur Narkoba Bareskrim Polri," tutur Bayu. 
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3217049/eks_kapolres_bima_kota_akbp_didit_putro_kuncoro-gPXo_large.jpg
Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Bakal Diperiksa di Jakarta Terkait Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/337/3214228/kasus_phishing_tools-P86R_large.jpg
Lulusan SMK, Tersangka Phishing Tools Belajar secara Autodidak hingga Sebabkan Kerugian Rp350 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213452/bawang-ZrvO_large.jpg
Bareskrim Polri Sita 23 Ton Bawang dan Cabai Impor Ilegal di Pontianak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205716/bareskrim-MW5h_large.jpg
Bareskrim Sita 9 Ton Daging Beku Impor Kedaluwarsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3204992/polri-l19k_large.jpg
Breaking News! OJK dan Bareskrim Geledah Kantor Sekuritas Mirae Asset Terkait Manipulasi IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3199991/bareskrim_polri-LyxT_large.jpg
Bareskrim Tetapkan Komisaris hingga Dirut DSI Sebagai Tersangka Fraud
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement