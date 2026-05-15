BNN Gerebek Kampung Narkoba di Sumut, 7 Orang Ditangkap

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penggerebekan kampung narkoba di wilayah Lorong 6, Kelurahan Aek Kanopan Timur, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Operasi bertajuk Saber Bersinar 2026 yang digelar pada Rabu (13/5/2026) itu berhasil menangkap tujuh orang tersangka.

Karo Humas dan Protokol BNN, Brigjen Putu Putera Sadana mengatakan, petugas menyasar sejumlah lapak narkoba dan rumah yang diduga menjadi lokasi aktivitas jaringan peredaran narkoba.

“Operasi ini merupakan bentuk respons cepat BNN dalam menindaklanjuti keresahan dan laporan masyarakat terkait maraknya peredaran gelap narkoba,” kata Putu, Jumat (15/5/2026).

Putu menjelaskan, kawasan kampung narkoba tersebut diduga dikendalikan oleh jaringan berinisial W.

Dalam operasi tersebut, petugas turut menangkap tujuh orang berinisial RTM, S, AR, ANS, AHP, T, dan A yang diduga terlibat dalam aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

“Para tersangka saat ini diamankan sementara di Polsek Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, untuk menjalani proses pemeriksaan awal sebelum diserahkan dan dilakukan proses hukum lebih lanjut oleh BNN,” ujar Putu.