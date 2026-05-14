Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bareskrim Bongkar Narkoba di Karaoke B Fashion, Pemprov DKI Diminta Bertindak!

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |21:05 WIB
Bareskrim Bongkar Narkoba di Karaoke B Fashion, Pemprov DKI Diminta Bertindak!
Karaoke jadi sarang narkoba (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Pengungkapan dugaan peredaran narkotika di kawasan hiburan malam B Fashion Hotel, dan The Seven oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menuai sorotan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didesak segera menutup dan mencabut izin operasional B Fashion Hotel secara permanen.

Desakan itu muncul setelah aparat kepolisian membongkar dugaan praktik peredaran ekstasi dan vape mengandung etomidate yang disebut telah berlangsung cukup lama di lokasi hiburan malam tersebut.

Ketua Umum Patriot Anti Narkoba (Patron), Muannas Alaidid, menilai pengungkapan kasus oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mengindikasikan adanya pola peredaran narkotika yang terorganisir.

“Bahkan, sejumlah keterangan menyebut adanya mekanisme transaksi terselubung hingga akses khusus untuk tamu VIP,” ujar Muannas, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti benar, pemerintah daerah harus mengambil langkah tegas demi menjaga keamanan masyarakat dan mencegah tempat hiburan malam menjadi lokasi peredaran narkoba.

Muannas juga menyinggung berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan aktivitas lain yang dinilai bertentangan dengan hukum dan norma kesusilaan.

“Di media sosial terungkap dugaan adanya pelayanan seks untuk LGBT, threesome sexual service, sexual massage, dan lain-lain,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/337/3218479//karaoke_sarang_narkoba-btFd_large.jpg
Bareskrim Gerebek Karaoke B-Fashion dan The Seven, 14 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/338/3218273//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-cYJ7_large.jpg
Soal Judi Online, Pramono: Harus Ditindak Tegas agar Pelaku Kapok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218239//narkoba-KLfB_large.jpg
Bareskrim Tangkap Penghubung Bandar Ishak-Eks Kasat Narkoba Polres Kutai Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218147//bareskrim-hfb5_large.jpg
Bareskrim Tetapkan 2 Tersangka Kasus Emas Ilegal dan TPPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218146//bareskrim_polri-jLXu_large.jpg
Bareskrim Diyakini Tak Pandang Bulu Bongkar Sindikat Narkoba Kutai Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/340/3218139//illustrasi-mQ1p_large.jpg
Polda Riau Bongkar 435 Kasus Narkoba, 557 Tersangka Ditangkap 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement