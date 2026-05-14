Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Asal-usul Jaksa Bebankan Uang Pengganti Rp5,6 Triliun ke Nadiem Makarim

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |11:03 WIB
Asal-usul Jaksa Bebankan Uang Pengganti Rp5,6 Triliun ke Nadiem Makarim
Nadiem Makarim (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp5,6 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Nilai uang pengganti tersebut disebut jauh melebihi kerugian keuangan negara dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang perdana perkara ini. 

Dalam sidang pembacaan tuntutan, jaksa menyebut angka Rp5,6 triliun berasal dari penempatan uang sebesar Rp809.597.125.000 dan peningkatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) senilai Rp4.871.469.603.758.

Jaksa menjelaskan, angka Rp809.597.125.000 merujuk pada aliran dana yang masuk ke PT Gojek Indonesia dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAP) yang dinilai merupakan perusahaan milik Nadiem. Menurut jaksa, Nadiem memperoleh keuntungan ekonomis dari konflik kepentingannya sebagai menteri sekaligus pemegang saham PT AKAP terkait investasi Google Asia Pacific.

“Maka transaksi uang masuk ke perusahaan milik terdakwa sebesar Rp809.597.125.000 adalah transaksi yang sengaja disamarkan dan tidak ada tujuan bisnis yang jelas sehingga itu bagian untuk menyamarkan keuntungan atau memperkaya terdakwa dari aksi korporasi yang ada di PT AKAP,” ujar jaksa, Rabu (13/5/2026).

Sementara itu, nilai Rp4.871.469.603.758 dinilai jaksa sebagai peningkatan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan sahnya sebagai menteri. Nilai tersebut didasarkan pada LHKPN tahun 2022.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/337/3218356/nadiem-Vdiz_large.jpg
Momen Nadiem Peluk Ojol Usai Dituntut 18 Tahun Penjara: Tuhan Tidak Akan Diam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218113/nadiem_makarim-tZPV_large.jpg
Hari Ini, Nadiem Makarim Jalani Sidang Tuntutan Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3218052/ibrahim_arief-cGRn_large.jpg
Hal yang Memberatkan Vonis 4 Tahun Penjara Ibam di Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3218048/ibrahim_arief-rbh5_large.jpg
Ibam Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Chromebook, Pakar Hukum: Buktikan Dakwaan Jaksa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3218028/korupsi_chromebook-wUyA_large.jpg
Breaking News! Ibrahim Arief Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3218018/jurist_tan-3lmM_large.jpg
Kejagung Sebut Interpol Belum Terbitkan Red Notice Jurist Tan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement