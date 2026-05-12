Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Sebut Interpol Belum Terbitkan Red Notice Jurist Tan

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |17:59 WIB
Kejagung Sebut Interpol Belum Terbitkan Red Notice Jurist Tan
Jurist Tan (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah meminta “red notice” kepada Interpol terkait Jurist Tan (JT), salah satu tersangka korupsi Chromebook Kemendikbudristek periode 2019–2022 yang saat ini masih buron dan diduga berada di luar negeri. Namun, hingga kini belum ada persetujuan dari Interpol .

“Yang jelas kalau untuk Chromebook ini kan JT ini sudah kita mintakan red notice ke Interpol Lyon melalui NCB di sini. Sampai saat ini belum ada approval dari pihak Interpol pusat, ya kita tinggal menunggu saja,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, saat konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Namun, ia menegaskan pihaknya tidak hanya mengandalkan Interpol, namun juga bekerja sama dengan berbagai pihak lainnya guna membantu mencari JT.

“Tapi kita tetap berkoordinasi, tidak hanya mengandalkan jalur Interpol, tapi juga kita berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang kita anggap bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang dapat membantu kita,” tegasnya.

Anang menekankan, hingga saat ini pihaknya masih berkomitmen dan berupaya untuk menghadirkan JT, mantan staf khusus Nadiem Makarim yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Yang jelas kami berkomitmen, penyidik akan terus berusaha menghadirkan JT,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217830/nadiem-iOdW_large.jpg
Nadiem Dijerat Hukum, P2G Ungkap Digitalisasi Daerah 3T dan Realitas Guru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217735/sidang_nadiem-vmFf_large.jpg
Hadiri Sidang Nadiem, Rocky Gerung: Saya Ingin Tahu Apakah Dituntun Nalar Hukum atau Ada Pesanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216707/nadiem_makarim-XEeB_large.jpg
Nadiem Kembali Hadir di Sidang Chromebook: Kemarin Nyeri Cukup Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/337/3216624/nadiem_makarim-4UmD_large.jpg
Jaksa Beberkan Rekam Medis Nadiem Makarim Nyatakan Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/337/3216557/sidang_chromebook-1JTp_large.jpg
Nadiem Tak Hadiri Sidang Kasus Chromebook, Jaksa: Keterangan Medis Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/337/3216554/nadiem_makarim-Kr2v_large.jpg
Kasus Chromebook, Pakar Hukum Sebut Masuk Ranah Administrasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement