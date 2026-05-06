Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nadiem Kembali Hadir di Sidang Chromebook: Kemarin Nyeri Cukup Tinggi

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |12:21 WIB
Nadiem Kembali Hadir di Sidang Chromebook: Kemarin Nyeri Cukup Tinggi
Nadiem Makarim hadiri sidang chromebook (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim kembali hadir di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada Rabu (6/5/2026). Ia sempat absen pada sidang sebelumnya lantaran sakit.

Pantauan di lokasi, Nadiem memasuki ruang sidang sekira pukul 10.27 WIB. Alat infus yang sempat terpasang di tangan Nadiem pada persidangan Senin sebelumnya sudah tidak terlihat.

"Hanya melaporkan, kemarin saya mengalami nyeri yang cukup tinggi. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada JPU karena telah membawa saya ke rumah sakit untuk perawatan," kata Nadiem di ruang sidang.

Nadiem mengaku sudah mendapatkan perawatan atas kondisi yang dialaminya. Ia pun menyatakan siap untuk mengikuti persidangan hari ini.

"Hari ini saya akan mencoba sebaik mungkin untuk bisa mengikuti sidang," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/337/3216624/nadiem_makarim-4UmD_large.jpg
Jaksa Beberkan Rekam Medis Nadiem Makarim Nyatakan Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/337/3216557/sidang_chromebook-1JTp_large.jpg
Nadiem Tak Hadiri Sidang Kasus Chromebook, Jaksa: Keterangan Medis Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/337/3216554/nadiem_makarim-Kr2v_large.jpg
Kasus Chromebook, Pakar Hukum Sebut Masuk Ranah Administrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/337/3216313/nadiem_makarim-tRJQ_large.jpg
Nadiem Jalani Sidang Kasus Chromebook Usai Dibantarkan, Alat Infus Menempel di Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/337/3216308/korupsi_laptop-NLOE_large.jpg
Vonis Mulyatsyah Perkuat Langkah Kejagung di Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3214961/korupsi_chromebook-fvF4_large.jpg
Nadiem Sakit, Sidang Chromebook Ditunda hingga 4 Mei
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement