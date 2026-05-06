Nadiem Kembali Hadir di Sidang Chromebook: Kemarin Nyeri Cukup Tinggi

JAKARTA - Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim kembali hadir di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada Rabu (6/5/2026). Ia sempat absen pada sidang sebelumnya lantaran sakit.

Pantauan di lokasi, Nadiem memasuki ruang sidang sekira pukul 10.27 WIB. Alat infus yang sempat terpasang di tangan Nadiem pada persidangan Senin sebelumnya sudah tidak terlihat.

"Hanya melaporkan, kemarin saya mengalami nyeri yang cukup tinggi. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada JPU karena telah membawa saya ke rumah sakit untuk perawatan," kata Nadiem di ruang sidang.

Nadiem mengaku sudah mendapatkan perawatan atas kondisi yang dialaminya. Ia pun menyatakan siap untuk mengikuti persidangan hari ini.

"Hari ini saya akan mencoba sebaik mungkin untuk bisa mengikuti sidang," ujarnya.