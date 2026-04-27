HOME NEWS NASIONAL

Nadiem Sakit, Sidang Chromebook Ditunda hingga 4 Mei

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |14:52 WIB
Sidang korupsi chromebook ditunda hingga 4 Mei (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
JAKARTA - Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ditunda hingga 4 Mei 2026. Penundaan dilakukan karena eks Mendikbudristek itu tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

“Jadi karena mengingat kondisi tersebut, maka majelis hakim menunda persidangan ini ke tanggal 4 Mei 2026 untuk memberi kesempatan advokat atau terdakwa mengajukan saksi maupun ahli,” kata Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah di ruang sidang, Senin (27/4/2026).

Ia mengungkapkan, penundaan ini berdasarkan musyawarah majelis hakim perkara tersebut. Hakim Purwanto menyatakan dalam persidangan perlu memperhatikan hak-hak terdakwa. Sebab itu, persidangan tetap ditunda meski penasihat hukum Nadiem meminta pemeriksaan ahli tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Nadiem.

“Maka untuk melindungi hak-hak terdakwa, walaupun ini mungkin diajukan oleh terdakwa melalui advokatnya, dalam hal ini di Pasal 217 adalah hak terdakwa untuk menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada saksi atau ahli yang diajukan, maka majelis hakim memutuskan untuk menunda pemeriksaan ini, menunggu sampai terdakwa sehat,” ujar hakim.

“Sebagaimana juga disampaikan dalam rekomendasi dokter bahwa terdakwa diminta beristirahat selama 9 hari, dari tanggal 25 April sampai dengan 3 Mei,” sambungnya.

Diketahui, Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan CDM dengan nilai mencapai Rp809.596.125.000 atau Rp809 miliar.

Angka itu terungkap berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 5 Januari 2026.

