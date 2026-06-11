Viral Video Pelajar Bacok Pelajar di Palmerah Jakbar, Dua Pelaku Ditangkap!

JAKARTA - Viral di media sosial seorang pelajar di Palmerah, Jakarta Barat dibacok oleh pelajar lain. Polisi saat ini juga telah menangkap dua orang terduga pelaku.

Kapolsek Palmerah AKP Parman BM Nainggolan mengatakan kejadian tersebut terjadi pada Selasa (9/6). Korban juga merupakan seorang pelajar.

“Benar, terjadi pada tanggal 9 hari Selasa. Itu bukan tawuran, tapi pembacokan yang dilakukan oleh pelaku, yang saat itu korban mau ke sekolah melewati gang T di Kelurahan Palmerah,” kata Parman kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).

Dia menambahkan, saat ini, dua orang pelaku tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian. “Saat ini dua orang (yang diamankan),” ujar dia.

Parman menambahkan, akibat peristiwa itu, korban harus mendapatkan tujuh jahitan. Pihak kepolisian masih mendalami kasus pembacokan tersebut.

Dari video yang dilihat Okezone, aksi pembacokan itu terjadi di sebuah jalanan sempit. Saat itu korban dan pelaku melaju dari arah berlawanan.