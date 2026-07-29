Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tangis Keluarga Pecah Sambut Jenazah Pencuri Motor yang Viral Usai Tewas Dikeroyok di Morowali

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |14:24 WIB
Tangis Keluarga Pecah Sambut Jenazah Pencuri Motor yang Viral Usai Tewas Dikeroyok di Morowali
Tangis Keluarga Pecah Sambut Jenazah Pencuri Motor yang Tewas Dikeroyok
A
A
A

SINJAI -  Tangis keluarga pecah menyambut kedatangan jenazah Setiawan, warga asal Sinjai, Sulawesi Selatan, Selasa, 28 Juli 2026. Setiawan tewas usai menjadi korban pengeroyokan massa akibat dituduh mencuri sepeda motor di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Jenazah korban dipulangkan ke kampung halamannya di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, menggunakan mobil ambulans untuk segera dimakamkan oleh pihak keluarga.

Keluarga korban tak menyangka, niat merantau Setiawan ke kawasan industri Morowali justru berakhir tragis akibat aksi main hakim sendiri oleh warga.

Berdasarkan rekaman video amatir yang viral di media sosial, peristiwa pengeroyokan terjadi di area depan sebuah toko swalayan di Morowali. Korban awalnya berusaha menyelamatkan diri dari amukan warga dengan bersembunyi di dalam bangunan swalayan.

Namun, emosi massa yang tak terbendung membuat warga nekat masuk ke dalam toko, menarik korban keluar secara paksa, dan menganiayanya secara bersama-sama di area parkir.

Meskipun sempat dievakuasi oleh petugas ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif, nyawa Setiawan tidak dapat ditolong akibat luka benturan keras yang terlampau parah di sekujur tubuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/612/3232850//viral-EUhB_large.jpg
Viral! Mahasiswa Jatuh dari Panggung saat Wisuda Gegara Minta Difotoin Rektor, Netizen: Malunya Sampai Tua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/340/3232803//viral-zvNC_large.jpg
Viral! Mama Muda Menangis Histeris Babak Belur Dipukuli Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/612/3232827//model-bm5e_large.jpg
Kisah Model Paulina Porizkova Menikah di Usia 61 Tahun Setelah Bertemu Jodoh di Dating Apps
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/612/3232813//viral-lrVa_large.jpg
Kisah Kesya, Anak Korban Main Hakim Sendiri di Bali Kini Mulai Tersenyum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/298/3232789//minuman_ubi-pLQx_large.jpg
Makanan dan Minuman Olahan Ubi yang Makin Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/338/3232769//viral-mspl_large.jpg
Polisi Angkat Bicara soal Kepemilikan Alphard Viral di HI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement