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Rudy Susmanto Resmikan Puskesmas Mangkuluhur Citeureup, Perkuat Layanan Kesehatan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |20:49 WIB
Rudy Susmanto Resmikan Puskesmas Mangkuluhur Citeureup, Perkuat Layanan Kesehatan
Bupati Bogor Rudy Susmanto meresmikan Puskesmas Mangkuluhur Citeureup, Senin (27/7). (Foto: dok Pemkab Bogor)
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BOGOR - Bupati Bogor Rudy Susmanto meresmikan Puskesmas Mangkuluhur Citeureup, Senin (27/7/2026). Peresmian tersebut menjadi penanda beroperasinya kembali pelayanan rawat inap setelah bangunan Puskesmas Citeureup mengalami kerusakan akibat kebakaran pada Oktober 2024.

Rudy Susmanto mengungkapkan bahwa kebakaran yang terjadi pada 19 Oktober 2024 menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Bogor, karena saat itu pembangunan kembali puskesmas belum masuk dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.

Namun, menurutnya, semangat gotong royong dan kepedulian dunia usaha menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.

"Alhamdulillah, Allah SWT mempertemukan kami dengan orang-orang baik. Tanpa harus diminta, PT Intra GolfLink Resorts Tbk mengambil langkah cepat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk membangun kembali Puskesmas Citeureup," ujar Rudy.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor, Rudy menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Intra GolfLink Resorts Tbk atas kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan.

Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan merupakan investasi kemanusiaan yang manfaatnya akan dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

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