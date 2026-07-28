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Bupati Bogor Siap Wujudkan Birokrasi Profesional dan Transparan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |19:43 WIB
Bupati Bogor Siap Wujudkan Birokrasi Profesional dan Transparan
Bupati Bogor Rudy Susmanto. (Foto: dok Pemkab Bogor)
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BOGOR – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan berbasis sistem merit. Komitmen ini dilakukan melalui Wawancara Tahap II Seleksi Terbuka Jabatan Administrator, Pengawas, dan Ketua Tim di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, pada Senin (27/7/26).

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan, proses fit and proper test ini menjadi langkah baru dalam pengisian jabatan eselon III dan eselon IV dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, DPRD Kabupaten Bogor, hingga Pemerintah Kabupaten Bogor.

"Hari ini mungkin menjadi yang pertama, Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan fit and proper test untuk pejabat eselon III dan eselon IV. Kita ingin seluruh proses berjalan secara terbuka dan objektif," ujar Rudy.

Pada tahap ini, seleksi dilakukan untuk dua jabatan Sekretaris Dinas, yakni Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Sekretaris Dinas Kebudayaan. 

Dari proses pendaftaran yang dibuka selama empat bulan, terdapat ratusan peserta yang mengikuti seleksi hingga menghasilkan lima kandidat terbaik pada masing-masing jabatan.

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