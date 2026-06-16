Sensus Ekonomi 2026, Bupati Bogor Rudy Susmanto Ajak Masyarakat Berikan Data Akurat

Bupati Bogor Rudy Susmanto melakukan pendataan perdana Sensus Ekonomi 2026 bersama Kepala BPS Kabupaten Bogor. (Foto: dok Pemkab Bogor)

BOGOR – Bupati Bogor Rudy Susmanto melakukan pendataan perdana Sensus Ekonomi 2026 bersama Kepala BPS Kabupaten Bogor di kediamannya, Senin (15/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bogor.

Dalam kesempatan itu, Rudy Susmanto menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah penting untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Data tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan yang tepat sasaran di Kabupaten Bogor.

“Alhamdulillah, pagi ini saya melakukan pendataan perdana Sensus Ekonomi 2026 bersama Kepala BPS Kabupaten Bogor. Saat ini Pemerintah Daerah melalui BPS sedang melaksanakan Sensus Ekonomi 2026,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya.

Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan publik, program pembangunan, serta berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Mari dukung dan sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan lengkap. Data akurat menjadi fondasi penting sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pembangunan Kabupaten Bogor yang lebih baik,” ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Bogor berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dengan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Hasil sensus nantinya akan menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

(Agustina Wulandari )

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