Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Manusia Silver Tewas Dibunuh Pengamen, Begini Kronologi Lengkapnya!

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |10:31 WIB
Manusia Silver Tewas Dibunuh Pengamen, Begini Kronologi Lengkapnya!
Manusia Silver Tewas Dibunuh Pengamen/ilustrasi
A
A
A

PROBOLINGGO -  Seorang pengamen manusia silver berinisial AWS (21) di Kota Probolinggo, Jawa Timur, tewas dibunuh. Dua pelaku berinisial NAS (28) dan AH yang diduga terlibat dalam kematian korban AWS (21).

Keduanya ditangkap di sebuah kamar kos di Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Mereka sebelumnya diduga melarikan diri ke Banyuwangi hingga Bali.

Sementara satu orang lainnya berinisial KA masih dalam pengejaran polisi dan telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO).

Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri mengungkapkan kronologi peristiwa tersebut. Pelaku sempat berpindah-pindah lokasi setelah diduga melakukan kekerasan terhadap AWS hingga korban meninggal dunia.

Korban AWS merupakan warga Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Jasad korban ditemukan di belakang Warkop Bu Maryam, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan.

"Para pelaku ini terdeteksi melarikan diri ke arah Banyuwangi dan Bali. Kita terus ikuti hingga pelarian terakhir ditemukan bahwa mereka berada di wilayah Kediri," ujar AKBP Rico dikutip Minggu (2/8/2026).

Petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap NAS dan AH pada Rabu (29/7/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Polisi mengungkap bahwa korban dan para tersangka sebelumnya saling mengenal.

Mereka diketahui sering beraktivitas bersama sebagai pengamen manusia silver di wilayah Kota Probolinggo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/338/3233466//pembunuhan-GHto_large.jpg
Kematiannya Janggal, Polisi Akan Bongkar Handphone Sutrimo yang Tewas di Klinik Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/338/3233465//viral-qbgs_large.jpg
Polisi Periksa 5 Saksi Kunci Misteri Kematian Sutrimo, Ini Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/338/3233342//viral-yV2Z_large.jpg
Sadis! Wanita yang Tewas di Kosan Dihantam Suami Pakai Palu karena Orang Ketiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/338/3233299//mayat-y2A1_large.jpg
Pelaku Pembunuhan Wanita di Kos Jakbar Ternyata Suaminya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/338/3233227//pembunuhan-35aU_large.jpg
Pelaku Pembunuhan Wanita di Kamar Kos Jakbar Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/338/3233140//viral-OnZC_large.jpg
Tetesan Darah dari Lantai Atas Ungkap Penemuan Mayat Wanita di Kamar Kos
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement