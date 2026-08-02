Manusia Silver Tewas Dibunuh Pengamen, Begini Kronologi Lengkapnya!

PROBOLINGGO - Seorang pengamen manusia silver berinisial AWS (21) di Kota Probolinggo, Jawa Timur, tewas dibunuh. Dua pelaku berinisial NAS (28) dan AH yang diduga terlibat dalam kematian korban AWS (21).

Keduanya ditangkap di sebuah kamar kos di Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Mereka sebelumnya diduga melarikan diri ke Banyuwangi hingga Bali.

Sementara satu orang lainnya berinisial KA masih dalam pengejaran polisi dan telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO).

Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri mengungkapkan kronologi peristiwa tersebut. Pelaku sempat berpindah-pindah lokasi setelah diduga melakukan kekerasan terhadap AWS hingga korban meninggal dunia.

Korban AWS merupakan warga Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Jasad korban ditemukan di belakang Warkop Bu Maryam, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan.

"Para pelaku ini terdeteksi melarikan diri ke arah Banyuwangi dan Bali. Kita terus ikuti hingga pelarian terakhir ditemukan bahwa mereka berada di wilayah Kediri," ujar AKBP Rico dikutip Minggu (2/8/2026).

Petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap NAS dan AH pada Rabu (29/7/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Polisi mengungkap bahwa korban dan para tersangka sebelumnya saling mengenal.

Mereka diketahui sering beraktivitas bersama sebagai pengamen manusia silver di wilayah Kota Probolinggo.