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Dikeluhkan Warga, DPR Soroti Ketahanan Pangan hingga PJU di Bandung Barat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |18:41 WIB
Dikeluhkan Warga, DPR Soroti Ketahanan Pangan hingga PJU di Bandung Barat
DPR soroti ketahanan pangan hingga PJU di Bandung Barat (Foto: Arie Dwi/Okezone)
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BANDUNG - Masyarakat Kabupaten Bandung Barat menyampaikan berbagai aspirasi mulai dari persoalan ketahanan pangan, minimnya fasilitas publik seperti penerangan jalan umum (PJU), hingga kebutuhan sektor pertanian. Aspirasi itu disampaikan ke Anggota DPR RI Rajiv.

Rajiv menjelaskan masa reses menjadi momentum penting bagi wakil rakyat untuk turun langsung ke daerah pemilihan guna mendengar kebutuhan masyarakat sebagai bahan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di parlemen. Aspirasi ini pun dihimpun dalam rangkaian kegiatan reses.

"Momentum reses sangat krusial bagi saya untuk kembali hadir, bersilaturahmi, dan menyerap langsung seluruh aspirasi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat tanpa jarak. Semua masukan ini akan menjadi modal utama saya dalam menjalankan fungsi representasi di Senayan," kata Rajiv, Sabtu (1/8/2026).

Selama masa reses, Rajiv menggelar berbagai kegiatan bersama masyarakat, kelompok tani, hingga mahasiswa. Ia juga meninjau sejumlah infrastruktur pertanian untuk memastikan sarana penunjang pertanian dapat mendukung produktivitas petani.

"Saya harus memastikan masyarakat Bandung Barat mendapatkan haknya sebagai rakyat Indonesia, serta harus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

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