Rapat Paripurna Pandangan Fraksi Pertanggungjawaban 2025 Tak Dihadiri Semua Anggota DPR

JAKARTA - DPR RI menggelar Rapat Paripurna Ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (7/7/2026). Forum itu tidak dihadiri semua legislator.

"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna hari ini telah ditandatangani oleh 298 anggota dari 579 anggota DPR RI, dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat memimpin rapat.

Saan pun meminta persetujuan untuk membuka rapat paripurna. Ia didampingi dua Wakil Ketua DPR RI lainnya, yakni Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.

Agenda rapat paripurna ini mengagendakan penyampaian pandangan fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran (TA) 2025.

(Arief Setyadi )

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