HOME NEWS NASIONAL

Putri Adies Kadir Dilantik Jadi Anggota DPR Gantikan Sang Ayah

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |11:58 WIB
Putri Adies Kadir dilantik jadi Anggota DPR (Foto: Felldy Utama/Okezone)
JAKARTA - Adela Kanasya Adies dilantik sebagai anggota DPR RI sisa masa jabatan 2024-2029 dalam sidang paripurna yang digelar pada Selasa (12/5/2026). Pelantikan dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Syamsurijal serta Saan Mustopa.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Adela saat membacakan sumpah yang dipandu Puan.

Usai pengambilan sumpah, pimpinan DPR yang hadir langsung memberikan ucapan selamat kepada Adela. Prosesi pelantikan tersebut turut disaksikan anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna.

Adela Kanasya Adies merupakan kader Partai Golkar yang maju dari daerah pemilihan Jawa Timur I.

Ia menggantikan ayahnya, Adies Kadir, yang telah dilantik sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Adela memperoleh suara tertinggi kedua di daerah pemilihan Jawa Timur I sehingga berhak menggantikan posisi Adies Kadir di DPR RI.

(Arief Setyadi )

