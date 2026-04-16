HOME NEWS NASIONAL

DPR Minta Akses Lintas Udara Dikaji dengan Hati-Hati

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |20:27 WIB
DPR Minta Akses Lintas Udara Dikaji dengan Hati-Hati
Rieke Diah Pitaloka (Foto: Dok DPR)
JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti isu akses lintas udara di langit Indonesia bagi pesawat Amerika Serikat (AS) harus dikaji dengan hati-hati. Ia mengingatkan pemerintah harus menempatkan perspektif hak asasi manusia sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan strategis.

Menurutnya, pendekatan sistem pertahanan rakyat semesta harus menjadi pijakan, karena perlindungan rakyat merupakan tujuan utama setiap kebijakan negara.

“Kedaulatan wilayah udara bukan sekadar isu teknis atau diplomatik, tetapi menyangkut hak dasar warga negara untuk hidup aman dan terlindungi. Negara tidak boleh mengambil risiko yang berpotensi mengancam keselamatan rakyat,” kata Rieke dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Ia menegaskan setiap bentuk kerja sama harus dipastikan tidak mengurangi kedaulatan negara, tidak melemahkan kontrol nasional, serta tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

“Perlu ditegaskan bahwa proses ini belum merupakan keputusan final. Pemerintah diharapkan bersikap tegas, cermat, dan berpihak pada kepentingan rakyat, dengan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kedaulatan negara,” ujarnya.

