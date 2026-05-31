HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Raya Waisak, CFD di Jakarta dan Bekasi Ditiadakan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |02:01 WIB
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meniadakan sementara kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin pada Minggu (31/5/2026). Hal ini dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak 2026.

"Ditiadakan, sehubungan dengan Hari Raya Waisak 2570 pada Minggu, 31 Mei 2026," tulis keterangan akun instagram, @dishubdkijakarta.

Ditiadakannya CFD ini juga sesuai aturan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan HBKB.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa mematuhi aturan lalu lintas yang saat CFD ini ditiadakan. Serta selalu mengutamakan keselamatan di Jalan.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bekasi juga meniadakan sementara kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Ahmad Yani.

"Kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Ahmad Yani area GOR Candrabhaga pada Minggu, 31 Mei 2026, Ditiadakan Sementara," tulis keterangan akun instagram, @dishubbekasikota.

 

Rampung Evaluasi, CFD Rasuna Said Bakal Digelar Rutin Mulai 7 Juni
15 Contoh Ucapan Selamat Hari Raya Waisak 2026 yang Penuh Doa dan Harapan
Viral Video Satpol PP Tertibkan Pedagang di CFD Bundaran HI, Pemprov DKI Minta Maaf
Pramono: CFD Rasuna Said Efektif Digelar Mulai 1 Juni 2026
Tak Ada CFD di Rasuna Said, Warga Padati Sudirman-Thamrin Jakpus
Besok Tak Ada CFD di Rasuna Said, Kembali Digelar Juni 2026
