Tak Ada CFD di Rasuna Said, Warga Padati Sudirman-Thamrin Jakpus

JAKARTA - Car Free Day (CFD) Jakarta atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin kembali dipadati warga pada Minggu (17/5/2026) pagi. Masyarakat memanfaatkan ruas jalan utama Ibu Kota itu untuk berolahraga hingga menikmati suasana akhir pekan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, ribuan warga memadati kawasan Sudirman hingga Thamrin sejak pagi hari. Sejumlah warga terlihat jogging, bersepeda, bermain sepatu roda, hingga berjalan santai bersama keluarga.

Keramaian paling terlihat di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Banyak warga memanfaatkan area tersebut untuk berswafoto maupun beristirahat usai berolahraga. Sejumlah komunitas olahraga juga tampak berkumpul di beberapa titik kawasan CFD.

Petugas kepolisian dan Satpol PP terlihat bersiaga di sejumlah titik untuk mengatur arus masyarakat dan memastikan kegiatan HBKB berjalan tertib. Petugas juga tampak melakukan patroli di sepanjang jalur CFD.

Konsentrasi massa yang memanfaatkan CFD kembali berpusat di ruas Jalan Sudirman-Thamrin. Hal ini menyusul CFD di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, yang tidak diberlakukan hari ini dan masih dalam tahap evaluasi.

Data Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebutkan jumlah pengunjung HBKB tingkat provinsi di koridor Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin turun dari 29.256 orang pada 3 Mei 2026 menjadi 13.759 orang pada 10 Mei 2026 atau berkurang sekitar 52,97 persen.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa HBKB di HR Rasuna Said dapat memecah konsentrasi penumpukan masyarakat di Sudirman-Thamrin sehingga aktivitas warga lebih tersebar," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo.

(Arief Setyadi )

