Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Evaluasi Jam Pelaksanaan CFD di Rasuna Said demi Kelancaran Ibadah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |11:01 WIB
Pramono Evaluasi Jam Pelaksanaan CFD di Rasuna Said demi Kelancaran Ibadah
Pramono Evaluasi Jam Pelaksanaan CFD di Rasuna Said demi Kelancaran Ibadah (Okezone/Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyesuaikan waktu pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Hal ini agar kegiatan ibadah setiap Minggu di kawasan Rasuna Said berjalan lancar.

1. Evaluasi Jam Pelaksanaan CFD

Pramono mengaku pelaksanaan CFD perdana di Rasuna Said pada Minggu (10/5/2026) disambut antusias masyarakat. Namun, waktu pelaksanaan CFD tersebut berbarengan dengan aktivitas warga yang akan melaksanakan ibadah di kawasan tersebut.

"Antusiasme publiknya luar biasa. Hanya memang ada permintaan terutama dari tempat-tempat di Rasuna Said yang ada, mohon maaf, ibadahnya. Ibadahnya biasanya dimulai dari jam 10.00," kata Pramono di Pasar Kramat Jati, Senin (11/5/2026).

Pramono menyampaikan, pelaksanaan CFD di Rasuna Said tetap akan dimulai pukul 05.30 WIB. Namun, waktu berkahirnya akan dipercepat agar tak mengganggu warga yang hendak beribadah di kawasan tersebut. 

"Maka kami segera memutuskan untuk Rasuna Said, pelaksanaan Car Free Day tetap dimulai 05.30, tetapi untuk selesainya pasti akan lebih cepat dari itu," ucapnya.

Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menyesuaikan waktu berakhirnya CFD di Jalan Sudirman-MH Thamrin. Keputusannya akan ia disampaikan sebelum 1 Juni 2026.

"Tetapi untuk Sudirman-Thamrin kami akan mulai 05.30, selesai apakah jam 10.00 atau 09.30 nanti segera kami putuskan sebelum tanggal 1 Juni ini," sambungnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/338/3217391/pramono_anung-oUtp_large.jpg
Volume TPST Bantargebang 55 Ton, Pramono Galakkan Gerakan Pemilihan Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/338/3217323/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-zEx2_large.jpg
HUT Ke-219 Keuskupan Agung Jakarta, Pramono: Katedral Punya Peran Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217303/pramono_anung-42ep_large.jpg
Pramono Bakal Tindak Sekolah Swasta Gratis yang Masih Pungut Bayaran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217171/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-yeZp_large.jpg
Pramono Tegaskan Masih Rutin Musnahkan Ikan Sapu-Sapu, tapi Tidak Diekspos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3217065/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-c7sJ_large.jpg
Curah Hujan Tinggi saat El Nino, Pramono : Sungai Tetap Dikeruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3217027/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-lwuD_large.jpg
Pramono Kecewa Persija Vs Persib Batal Digelar di GBK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement