Pramono Evaluasi Jam Pelaksanaan CFD di Rasuna Said demi Kelancaran Ibadah

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyesuaikan waktu pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Hal ini agar kegiatan ibadah setiap Minggu di kawasan Rasuna Said berjalan lancar.

1. Evaluasi Jam Pelaksanaan CFD

Pramono mengaku pelaksanaan CFD perdana di Rasuna Said pada Minggu (10/5/2026) disambut antusias masyarakat. Namun, waktu pelaksanaan CFD tersebut berbarengan dengan aktivitas warga yang akan melaksanakan ibadah di kawasan tersebut.

"Antusiasme publiknya luar biasa. Hanya memang ada permintaan terutama dari tempat-tempat di Rasuna Said yang ada, mohon maaf, ibadahnya. Ibadahnya biasanya dimulai dari jam 10.00," kata Pramono di Pasar Kramat Jati, Senin (11/5/2026).

Pramono menyampaikan, pelaksanaan CFD di Rasuna Said tetap akan dimulai pukul 05.30 WIB. Namun, waktu berkahirnya akan dipercepat agar tak mengganggu warga yang hendak beribadah di kawasan tersebut.

"Maka kami segera memutuskan untuk Rasuna Said, pelaksanaan Car Free Day tetap dimulai 05.30, tetapi untuk selesainya pasti akan lebih cepat dari itu," ucapnya.

Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menyesuaikan waktu berakhirnya CFD di Jalan Sudirman-MH Thamrin. Keputusannya akan ia disampaikan sebelum 1 Juni 2026.

"Tetapi untuk Sudirman-Thamrin kami akan mulai 05.30, selesai apakah jam 10.00 atau 09.30 nanti segera kami putuskan sebelum tanggal 1 Juni ini," sambungnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.