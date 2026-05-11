HOME NEWS NASIONAL

Profil Adex Yudiswan, Jenderal Polri yang Terjun ke Hutan Latimojong Gendong Jasad Korban Pesawat Jatuh

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |06:00 WIB
JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan perwira tinggi. Diantaranya adalah Brigjen Pol Adex Yudiswan menjadi Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim menggantikan Brigjen Himawan Bayu Aji.

Mutasi ini sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/960/V/KEP./2026 tanggal 7 Mei 2026.

Adapun, Himawan Bayu Aji dimutasi menjadi Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk menggantikan Irjen Pol Didik Agung Widjanarko yang dimutasi menjadi Pati Polda Sultra.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta meningkatkan profesionalisme personel menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, dikutip, Minggu (10/5/2026).

Profil Adex Yudiswan

Adex Yudiswan adalah seorang perwira tinggi Polri yang kini mengemban amanat sebagai Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri.  Abituren Akpol tahun 1996 ini berpengalaman dalam bidang reserse.  

Pria kelahiran Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, 3 Desember 1974 ini pernah viral di media sosial saat menjabat sebagai Kapolres Luwu, Polda Sulsel.

Adex menuai pujian dari netizen karena aksi heroiknya mencari dan mengevakuasi pesawat Aviastar rute Masamba-Makassa yang jatuh di Hutan Latimojong, tepatnya di Pegunungan Bajaja, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

 

Akpol 91 di Puncak Karier! Satu Lagi Rekan Angkatan Kapolri Tembus Jenderal Bintang 3
